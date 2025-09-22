阪神・才木浩人投手が２２日のヤクルト戦（神宮）に先発登板するも、６回無死二塁の場面で相手打者・北村が放った打球が右くるぶしに直撃。無念の緊急降板となった。どんな時もひょうひょうとした態度を崩さない右腕の表情が、苦悶でゆがんだ。場面は２―２の同点で迎えた無死二塁のピンチ。カウント０―１から投じたスライダーを捉えられると、足元に飛んできたライナー性の打球を避けることができなかった。右足を引きずり