宇垣美里が主演、M!LKの山中柔太朗が共演する10月9日スタートのドラマ『できても、できなくても』（テレビ東京ほか／毎週木曜24時30分）より、レギュラーキャストとして樋口日奈、古屋呂敏、水崎綾女ら7名の出演が発表。あわせて、場面写真が初公開された。【写真】宇垣美里＆山中柔太朗の恋の行方は？『できても、できなくても』場面写真「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクト第2弾となる本作は、“不妊症”とい