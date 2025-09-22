陸上長距離の絆記録挑戦会（２４日、東京・町田市立陸上競技場）の出場選手が２２日、発表された。第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大は、エースの黒田朝日（４年）、宇田川瞬矢（４年）、塩出翔太（４年）、小河原陽琉（ひかる、２年）ら昨季の箱根駅伝優勝メンバーをはじめ、今季の主力候補の鳥井健太（３年）、平松享祐（３年）、折田壮太（２年）、飯田翔大（かいと、２年）、安島（