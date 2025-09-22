◆大相撲▽秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）東十両６枚目・嘉陽（中村）は、西十両筆頭・欧勝海（鳴戸）に寄り倒されて７敗目を喫した。新入幕だった夏場所から使用していた黄水仙色の締め込みではなく、この日は以前使用していた明るめのえんじ色の締め込み姿で土俵に上がった。締め込みを変えたことについては「師匠から『気分転換にどうだ』と言われた」と意図を明かした。これで４日目から６連敗となったが、