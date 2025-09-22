【ハイエンドVSハイコスパ 秋の趣味モノ最終ジャッジ！】今やホームシアターは誰もが気軽に楽しめるエンタメへと進化。プロジェクターは高画質・多機能化し、サウンドバーは高音質と低価格を両立。これら注目機から“買い”の1台を判定する！＊＊＊リビングでの映像体験の主役はもはや大画面テレビだけではない。100インチオーバーの超大画面テレビはまだまだ高額。ネット動画視聴メインでプロジェクターを導入する人が増