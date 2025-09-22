宿泊客のチェックアウト時の対応を巡り、ホテルスタッフが「うれしい」「ありがたい」と感じたことについて、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。ホテルビースイーツは「チェックアウト時にやってくれたうれしいこと」について、TikTokで「ごみをまとめて置いてある」「ぬれたバスタオルをまとめて置いてある」「電気、エアコン、テレビを消してチェックアウトする」の3つを挙げまし