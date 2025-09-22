ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店です。 ハセガワモビリティ「特定小型の模範走行を実施」  ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店。特定小型原動機付自転車(以下：特定小型)は、2023年7月の法改正により、立ち乗りのキックボードタイプやサドル・椅子付きのモビリティが誕生しました。