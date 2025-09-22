◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(22日、神宮球場)阪神・畠世周投手が6回に緊急登板し、1アウト3塁を無失点に抑えました。2-2の6回、先発・才木浩人投手は先頭の内山壮真選手に二塁打を浴びると、続く北村恵吾選手の強烈な打球が右足首付近に直撃。才木投手は緊急降板となり、代わって畠投手がマウンドに上がります。1アウト3塁からのマウンドでしたが、畠投手はオスナ選手、山田哲人選手を打ち取る、好リリーフをみせました。