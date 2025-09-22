東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で生じた除染土を巡り、再利用に向けた技術的な課題などを検討する環境省の有識者会議の初会合が２２日に開かれた。再利用する除染土の呼称について、「復興再生土」とすることで一致した。政府は、放射能濃度が１キロ・グラムあたり８０００ベクレル以下の除染土を全国の公共事業などで活用する計画だ。国民の理解を醸成できるよう、高濃度の除染土と区別するための新たな呼称