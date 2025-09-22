22日に告示された自民党の総裁選について、立憲民主党の安住幹事長は「候補者みんなが同じような主張でつまらない」と感想を述べました。立憲民主党安住淳 幹事長「今回は、みんななんか同じような主張をしてるような感じで、ちょっとつまらないかなと」立憲民主党の安住幹事長は総裁選についてこのように述べた上で、自民党に対して「3か月も国会を放置している。十分反省してもらわないといけない」と批判しました。また