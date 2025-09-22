サッカー・明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は9月20日、残留を争う横浜FCとの大一番でまたも勝利を逃しました。試合後にはサポーターと選手たちが思いをぶつけ合うシーンも見られました。J1残留へ…最下位の新潟。1つ上の横浜FC。絶対に落とせない直接対決。アウェーに3500人ものサポーターが詰めかけました。【前半】その声に奮起したのは攻撃陣。まずは前半9分。相手陣内