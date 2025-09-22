おやつカンパニーは、ホットランドホールディングスが展開する「築地銀だこ」とのコラボレーション商品として、「ベビースターラーメン丸（築地銀だこ たこ焼ソース味）」を9月22日から期間限定発売する。「築地銀だこ」とのコラボ企画は、2016年から幅広麺のドデカイラーメンで、2020年からひとくちサイズのラーメン丸においても複数回実施している大好評企画。13回目となる今回は、ひとくちサイズで食べやすい、たこ焼のようなコ