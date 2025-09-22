ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、福岡の名店「ふくちゃんラーメン」監修の「ふくちゃん豚骨ラーメン どんぶり」を9月23日に全国のファミリーマート約1万6300店で発売する。「ふくちゃんラーメン」は、1975年に福岡市早良区で創業、豚骨の頭を使い、「新しいスープ」と「熟したスープ」の2