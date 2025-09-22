スペインの強豪アトレティコ・マドリーは、17日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ初戦で日本代表MF遠藤航が所属するリヴァプールに2-3で敗れた。アトレティコのアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスは怪我でその試合を欠場したが、21日に行われたマジョルカとのリーグ戦で復帰。ただ、前半14分にPKを失敗すると、スコアレスだった後半17分に3人同時交代でベンチに下げられた。その際、ベンチに戻ったアルバレスは不満げな様子