左から：otatoCrispy 伊勢海老のビスク味」「PotatoAroma 燻製だし醤油風味」カルビーは、阪急うめだ本店（大阪府大阪市）で展開している“ギフトにしたいポテトスナック”を扱う「グランカルビー」から、新商品として「PotatoCrispy 伊勢海老のビスク味」「PotatoAroma 燻製だし醤油風味」を、10月3日から発売する。「グランカルビー」は、2014年4月に阪急うめだ本店にオープンし、百貨店の「高級ポテトチップス」ギフトとして好