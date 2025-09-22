日本政府に「核兵器禁止条約」への参加を求め、被爆者らが署名活動を行いました。■広島被爆者団体連絡会議田中聰司 事務局長「人類は存亡の岐路に立っているといっても過言ではない」平和公園で署名を呼びかけたのは、被爆者団体の代表らです。この取り組みは、核兵器の保有などを全面的に禁止する「核兵器禁止条約」に日本の参加を求めるもので、2か月に1回行っています。「原爆の日」以降の活動は22日が初めてで、170の署名が