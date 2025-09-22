法務省再審制度の見直しを検討する法制審議会（法相の諮問機関）部会の第7回会合が22日、法務省で開かれた。同省によると、期日指定など手続き規定のさらなる整備や、国選弁護制度創設の是非を協議。推進派と慎重派で分かれ、一致点は見いだせなかったという。制度を巡っては、袴田巌さん（89）の再審無罪確定などから、規定の不備に起因した審理の長期化が指摘されている。部会では日弁連側の弁護士が、迅速化などを理由に請