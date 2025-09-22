自民党の総裁選挙が今日（22日）に告示され、熊本県内でも投票用のはがきが発送されました。 【写真を見る】自民党総裁選挙きょう告示熊本県連も投票はがき発送党員党友1万8000人熊本選出国会議員は誰に投票？ 少数与党のリーダー、熊本県選出の国会議員も選択を迫られます。 立候補したのは、届け出順に・小林鷹之 元経済安全保障担当大臣・茂木敏充 前幹事長・林芳正 官房長官・高市早苗 前経済安全保障担