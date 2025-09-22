江戸を舞台にした大河ドラマや歌舞伎役者の生き様を描いた映画の大ヒットなど、江戸芸術に注目した作品が話題となっている2025年。江戸絵画を語る上で欠かせない人物の一人である葛飾北斎。その娘・応為と北斎を映画『おーい、応為』で演じた長澤まさみさんと永瀬正敏さんにお話を伺いました。江戸芸術から見る、命をかけて、表現するということ―― 長澤さんは娘のお栄（応為）、永瀬さんは父の北斎を演じました。父娘の絵への情