いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏は肌にも疲れがたまってる！そこで今回は、夏のダメージによって起こる“肌トラブル”を5つご紹介します。夏の生活習慣を思い出してみると、知らない間に肌にダメージを与えていたかも...。秋まで持ち越さないために原因をしっかり知っておくことが大事！夏バテレスキューカリキュラム夏のダメージ、そのままにしてない？いつにも増して厳しい暑さに、バテがちだった今年の夏。