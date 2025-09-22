◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）阪神・近本光司外野手がプロ野球史上８１人目の通算２００盗塁を達成した。同点の７回２死一塁。右前打で一、三塁と好機を広げ、続く中野の２球目に二塁を陥れた。リーグトップ３２個目の盗塁。切り込み隊長は記念ボードを掲げ、ファンの大声援を受けた。