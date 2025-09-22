シンガー・ソングライターの絢香が、オフショットを公開した。全国ツアー「絢香Ｗｏｎｄｅｒ！Ｔｏｕｒ２０２５」を行っている絢香は、２２日に自身のインスタグラムを更新。「熊本を満喫」と書き出し、「メンバーとスタッフと一緒にぶどう狩りに行ってきた！」と、シャインマスカットの房の下で微笑むショットなどをアップ。「ファームの名前はなんと『ＦＲＵＩＴＳＧＡＲＤＥＮ 虹色』」と明かし、「ぶどうに『にじ