◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２２日・神宮）今季途中にフィリーズ傘下２Ａレディングからヤクルトに加入した青柳晃洋投手が、昨季まで在籍した古巣を相手に初先発。５回８３球を投げて４安打２失点で交代し、ＮＰＢ復帰２試合目での勝利はならなかった。ＮＰＢ復帰後初登板した１５日の広島戦（マツダ）は４回４失点で敗戦投手となったが、今回は勝ち負けつかず。降板後は「前回の登板よりは、まとまった投球ができ