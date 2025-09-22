巨人は２３日にマツダスタジアムで広島戦に臨む。ここまで両チームの対戦成績は巨人の１１勝１２敗１分けで今季最後の対戦。予告先発は巨人が戸郷、広島が玉村と発表された。勝率５割で３位の巨人はシーズン残り６試合。すでに３位以上のＣＳ進出は決まっているが、ファーストステージの本拠地開催がかかる２位を目指している。現状２位・ＤｅＮＡとは２ゲーム差。２６、２７日に敵地でのＤｅＮＡ戦２試合を残しているが、自