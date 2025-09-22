◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(22日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの先発・大津亮介投手が、6回無失点の好投を披露しました。試合前時点で直近3試合で無失点、18イニング連続の無失点としていた大津投手。この日も初回から先頭をセンターフライ、後続を空振り三振と打ち取ります。3番・太田椋選手には7球目のフォークをセンター方向の浅い位置に放たれるも、牧原大成選手の好守備にも助けられ三者凡退の立ち上