◇セ・リーグ阪神ｰヤクルト（2025年9月22日神宮）阪神の近本が通算200盗塁を達成した。7回2死一、三塁で二盗に成功した。プロ野球81人目で球団では吉田義男、赤星憲広に次いで3人目。リーグトップの盗塁数を32に伸ばした。