「ヤクルト−阪神」（２２日、神宮球場）阪神の近本光司外野手が七回に二盗を決め、ＮＰＢ史上８１人目の通算２００盗塁をマークした。七回２死一塁から右前打を放って出塁した近本は、続く中野の打席でカウント１ボールから鮮やかに二盗を決めた。直後に記念ボードを誇らしげにかかげると、スタンドから大きな拍手が降り注いだ。これで今季３２個目の盗塁。タイトル獲得へ大きく前進した。