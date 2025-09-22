寒い季節がやってくる中、体の内側から暖かさをサポートしてくれるインナーアイテムが欲しくなりますよね。トリンプの「sloggi」から登場する秋冬の新作ニットインナーは、ふわふわ感が魅力的で、ぴったりフィットする着心地の良さが特徴です。新色やコンパクトなミニウォーマーも加わり、より一層便利で可愛らしいアイテムに仕上がっています。寒い季節を快適に過ごすために、ぜひチェックしてみて