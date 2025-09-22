茨城県筑西市の住宅で60代の女性の頭などをハンマーで殴り殺害しようとしたとして、近くに住む72歳の無職の男が逮捕されました。きょう午前11時40分ごろ、茨城県筑西市の住宅に住む女性（68）から「暴力を受けて足と頭から出血している」と110番通報がありました。警察官が駆け付けると、女性の自宅の敷地内にハンマーを持った男と頭や足から出血した女性が一緒にいて、警察はその場にいた関口正男容疑者（72）を殺人未遂の疑いで