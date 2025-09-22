Ｖ系メタルコアバンド「ＤＥＸＣＯＲＥ（デクスコア」が２２日、ベーシスト、澄−ＴＯ−ＲＵ−さんが１９日に亡くなったことを発表した。ＳＮＳで「ＤＥＸＣＯＲＥを応援してくださっている皆様へ」と題し、報告した。葬儀は遺族の意向で、近親者のみで執り行ったという。１７日に都内でライブ出演したばかりで衝撃が広がっている。発表文では「ご遺族のお気持ちを尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきま