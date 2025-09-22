櫻坂46 四期生による新曲「Alter ego」（オルターイゴ）が、9月26日に配信リリースされる。 （関連：櫻坂46は過去に類を見ないアイドルへ――新たな名を授かってから5年、なぜ“ライブアーティスト”となれたのか？） 本楽曲のリリースは、11月から始まる乃木坂46の六期生と日向坂46の五期生と共に開催するライブ公演『新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za』の開催に向けて勢いをつ