日本の文化や価値観を誇りに思うことは、自分らしさや心の土台を育む上でも大切ですよね。どんなに大変なことがあったとしても、そうした誇りを持っていれば励まされるかもしれません。ママスタコミュニティにもあるママからこんな投稿が寄せられました。紹介します。『日本の誇りがアニメや漫画って？なんかほかにないのと思ってしまう』投稿者さんは、日本のアニメや漫画が国内外で評価されていることを知っています。しかしそ