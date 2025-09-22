大分県警臼杵津久見署は22日、津久見市の80代女性が息子をかたる偽電話詐欺に遭い、現金150万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、19日、被害者方固定電話に息子を名乗る男から「証券のやりとりで300万円もうけた。税金が未納になっていて、自分の口座が凍結された。今日中に支払わないと逮捕される。300万円くらいどうにかならないか」と電話で言われた。女性が相手に150万円を準備したこと