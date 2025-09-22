２２日、県内では広島市と江田島市で交通事故が相次ぎ、７０代の男性と８０代の女性が死亡しました。 ２２日午後３時ごろ、広島高速２号線の東雲インターと仁保インター間で、トラックとバンが衝突する事故がありました。 この事故でバンを運転していた７０代男性の死亡がその場で確認され、トラックを運転していた６０代男性は病院に搬送されましたが、意識があり会話ができる状態ということです。 警察はバンが車