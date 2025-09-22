新卒採用が空前の売り手市場となる中、高校生向けの合同企業説明会が広島市で開かれました。説明会は高校生に特化して就職をサポートする企業が主催し、製造業やアパレルなど県内外から11社が参加しました。少子化や人手不足の影響で、来年3月に卒業する高校生の求人倍率は4.33倍と過去2番目に高くなっています。大阪に本社を置く警備会社は、新築の社員寮や警備員が使用する「さすまた」体験で働きやすさをアピールし