広島大学大学院の教授で医師の男が車４台のボンネットに傷をつけた疑いで逮捕されました。 広島大学病院に勤める５０代の医師の男は６月、 南区段原にある自宅近くの駐車場で車４台に傷をつけた疑いがもたれています。 警察によると４台の車は駐車場に横並びで置かれていて、 いずれもボンネットに線状の傷があったということです。 警察の調べに対して男は「記憶にないです」と容疑を否認しています。 広島大学大学院 医系