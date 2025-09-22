◇セ・リーグヤクルトー阪神（2025年9月22日神宮）今季途中にフィリーズ傘下2Aから加入したヤクルトの青柳晃洋投手（31）が、加入後2度目の先発登板で本拠デビューを果たし、勝敗は付かなかった。古巣・阪神との初対決。2回に佐藤輝に先制ソロを浴びるなど5回83球を投げ4安打3四死球2失点で降板した。青柳は降板後「前回の登板よりは、まとまった投球ができました。失点はしてしまいましたが最少失点で後ろにつなぐこと