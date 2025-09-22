熊本県が所有するスポーツ施設について、県は今日（22日）の県議会で、県立総合体育館は現地で再整備する一方、リブワーク藤崎台球場は移転する考えを示しました。 【写真を見る】熊本県のスポーツ施設 知事が着手を宣言体育館は建て替え 野球場は移転 木村敬知事「今日ここに県有スポーツ施設の再整備に着手することを宣言いたします」 木村知事は県議会代表質問への答弁で、4つある県のスポー