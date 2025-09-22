女優・山本美月が２２日、ＳＮＳを更新。２歳の子供を連れ、万博を楽しんだことを報告した。山本は９月７日、「先日ついに万博へ。現地で友達とも合流したけど、なんと基本的に子とふたり」と基本的にワンオペで万博を訪れたことを報告。「なかなかレベル高い初２人旅だったけど、私と子は最初にミャクミャク様のくじ引きで２等を当てられたので、満足でした！笑ミャクミャク焼きも食べたし。途中友達居なきゃ無理だったなぁ