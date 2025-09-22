「ポスト石破」を決める自民党の総裁選がきょう22日告示され、5人が立候補しました。衆参の国政選挙で大敗した中、県関係の国会議員は誰を支持するのか？鹿児島県民はどう見ているのか？取材しました。 自民党の総裁選は22日午前、届け出を受け付け、5人が立候補しました。国会議員票295票、党員・党友票295票のあわせて590票を争います。 MBCでは自民党所属の県関係の国会議員4人に、総裁選への対応を聞きました。 今年1月に入