自民党総裁選で、地元選出の小泉農相にエールを送る横須賀市の上地市長＝２２日、同市役所２２日告示された自民党総裁選を巡り、神奈川県横須賀市の上地克明市長は同日、地元選出の小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）が２度目の挑戦をすることについて「感性も豊かだし、新しい考え方をぜひつくってもらいたい」とエールを送った。衆参両院で与党が過半数を割る中で迎えた総裁選は、今後の野党との連携は争点の一つになる。上