オール鹿児島ロケで出演者も全員、地元在住。サラリーマンの傍ら、役者として頑張る主人公をコメディタッチで描いた映画が今月26日に公開されます。 どんな映画なんでしょうか？ （久保理茎 監督）「あす239席すべて満席になりました」 塩田知事を訪れたのは、鹿児島市を拠点に活動する映像ディレクターの久保理茎さん(59)。映画「エイタロウ」の監督を務めました。 主人公の「エイタロウ」は、契約社員と