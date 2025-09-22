大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内若元春（３１＝荒汐）を下して８勝目（１敗）を挙げた。大の里はもろ手突きから体勢を崩して相手に背中を向ける場面もあったが、クルリと向き直って逆襲。右を差して前に出ると、最後は豪快に寄り倒した。取組後は「背を向けた瞬間、危ないと思ったけど、どっしり構えていたので。腰を割って寄りました」と振り返った。勝ち越しを決め、