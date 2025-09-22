住宅などのリフォームのアイデアを競うコンテストが、長崎市で初めて開かれました。 （OKUTA LOHAS studioデザインチーム 志水 陽子さん） 「このリフォームのコンセプトは45平米、1人＋1人＋わんこ＝∞（無限大）な暮らしとなっています」 長崎市の出島メッセで開催された『全国リフォームアイデアコンテスト』の最終審査会。 「全面改装部門」「部位別部門」の2つの部門に全国から110件の