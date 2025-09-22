台風12号の鹿児島県内に上陸して1か月です。浸水の被害にあった地域では今も、住み慣れた自宅に戻れない人たちがいます。 きょう22日は魚が泳ぐ姿も見られ、穏やかな鹿児島市の和田川。しかし1か月前は、水位が橋の高さを超えていました。 先月、県内のすぐ西の海上で発生し、県内を横断した台風12号。鹿児島市の和田川や南さつま市の加世田川などがはん濫するなどし、1人が死亡、5人が軽傷、住宅254棟が床上浸水などの被害を受