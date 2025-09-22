俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃〜）。9月17日（水）の放送では、宮世がタイを訪れた思い出についてトークしました。 パーソナリティの宮世琉弥――タイの思い出を振り返り“たい”！宮世：生徒（リスナー）のみなさんこんばんは！ “美”を追求する（りゅ）美術の講師、そして“TBS バレーボール2025