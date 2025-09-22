８月に現役引退したプロボクシング元ＷＢＣ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王者・重岡優大さん（２８）が２２日に自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。「私事ですが先日結婚致しました」と報告。お相手については「出会ったのは小学校の頃、中学で同じクラスになって、大学の頃は親友だったね。 みんなから好かれて、仕事でもなんでも一度決めたら投げ出さない。そんな子なんだけどね、男見る目だけは...笑」と