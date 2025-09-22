◆大相撲秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）横綱・豊昇龍（立浪）が先場所Ｖの東前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ヶ嶽）を下し、無傷の９連勝を飾った。立ち合いで突っ張られて土俵際まで後退し、いなされてよろめく場面もあったが、踏ん張って左からの突き落としで逆転。支度部屋で「集中していった。（土俵際も）しっかり落ち着いていて良かった」と、表情を変えずに語った。琴勝峰は同学年で高校時代から対戦経験があった。