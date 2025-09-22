欧州株下げ幅縮小、英ＦＴ指数は小幅高に転じる 東京時間19:43現在 英ＦＴＳＥ100 9221.67（+5.00+0.05%） 独ＤＡＸ23497.74（-141.67-0.60%） 仏ＣＡＣ40 7834.36（-19.23-0.24%） スイスＳＭＩ 12165.20（+55.53+0.46%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:43現在 ダウ平均先物DEC 25月限46528.00（-123.00-0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6706.