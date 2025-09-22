◆大相撲▽秋場所９日目（２２日、東京・両国国技館）西十両５枚目・藤青雲（藤島）が、東前頭１４枚目・佐田の海（境川）を寄り切って、７勝目を挙げた。「先に絶対にまわしを取ることを意識していた。自分らしい相撲を幕内で取れて良かった」と振り返った。幕内では３回目の相撲で初勝利。「緊張もあったが、３回目なので慣れた。お客さんも満員で雰囲気もガラッと変わる。早く毎日取れる位置にいきたい」と新入幕への意欲